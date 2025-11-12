Пострадали четверо. После столкновения маршрутки и микроавтобуса под Магнитогорском возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Верхнеуральском районе возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День» , авария произошла сегодня, 12 ноября, утром, в Верхнеуральском районе.

На 171 километре автодороги «Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск» 64-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель Некст», следовавшего по маршруту №379 «Магнитогорск-Верхнеуральск», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший на обочине автомобиль «ГАЗель Некст» – 43-летний шофер машины был занят его ремонтом.

После столкновения микроавтобусы съехали в кювет и перевернулись.

В момент ДТП в салоне маршрутки находились семеро пассажиров. По информации следственного управления СКР по Челябинской области, четверым из них, в том числе несовершеннолетней (речь о 16-летней девушке), потребовалась медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

