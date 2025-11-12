На северо-западе Челябинска на десять часов отключат воду

В Курчатовском районе Челябинска на полдня отключат водоснабжение.
Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, ограничение водоснабжения запланировано на завтра, 13 ноября.
С 10:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водоводе временно прекратят водоснабжение ряда зданий в Курчатовском районе, а также на двух улицах расположенного на его территории хутора Миасский.
Ограничения будут действовать по следующим адресам:
Мельничный Тупик, 16;
улица Радонежская: 16, 16 к.1, 16 к.2, 18;
улица Первомайская 2-я (частный сектор);
улица Первомайская 3-я (частный сектор).
Жителей просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.
По всем вопросам рекомендуется обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.
Челябинск, Виктор Елисеев
