На северо-западе Челябинска на десять часов отключат воду

В Курчатовском районе Челябинска на полдня отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, ограничение водоснабжения запланировано на завтра, 13 ноября.

С 10:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водоводе временно прекратят водоснабжение ряда зданий в Курчатовском районе, а также на двух улицах расположенного на его территории хутора Миасский.

Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Мельничный Тупик, 16;

улица Радонежская: 16, 16 к.1, 16 к.2, 18;

улица Первомайская 2-я (частный сектор);

улица Первомайская 3-я (частный сектор).

Жителей просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам рекомендуется обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

