Ученые обнаружили в Австралии пчел-«демонов»

На западе Австралии нашли пчел с рогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на новый вид насекомых ученые университета Кертина наткнулись случайно.

На необычных пчел исследователи обратили внимание во время изучения находящегося на грани исчезновения цветка Marianthus aquilonarius у горного хребта Бремер в районе Голдфилдс на западе Австралии. Описание нового вида насекомых опубликовано в Journal of Hymenoptera Research.

Ученые отметили расположенные на голове пчел-самок небольшие наросты в виде «рогов». Причем эта отличительная особенность есть только самок – у самцов такого «украшения» нет.

Обнаруженный вид пчел назвали Megachile (Hackeriapis) lucifer – в честь героя телесериала «Люцифер».

Исследователи заявляют, что это первый новый вид пчел, описанный за последние 20 лет. При этом обнаружен он в том же районе, где обитает редкий цветок. И ему также может грозить исчезновение.

