Ученые обнаружили в Австралии пчел-«демонов»

На западе Австралии нашли пчел с рогами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на новый вид насекомых ученые университета Кертина наткнулись случайно.
На необычных пчел исследователи обратили внимание во время изучения находящегося на грани исчезновения цветка Marianthus aquilonarius у горного хребта Бремер в районе Голдфилдс на западе Австралии. Описание нового вида насекомых опубликовано в Journal of Hymenoptera Research.
Ученые отметили расположенные на голове пчел-самок небольшие наросты в виде «рогов». Причем эта отличительная особенность есть только самок – у самцов такого «украшения» нет.
Обнаруженный вид пчел назвали Megachile (Hackeriapis) lucifer – в честь героя телесериала «Люцифер».
Исследователи заявляют, что это первый новый вид пчел, описанный за последние 20 лет. При этом обнаружен он в том же районе, где обитает редкий цветок. И ему также может грозить исчезновение.
