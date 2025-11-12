Ревнивая челябинка разбила пивную кружку о лицо соперницы

В суд направили уголовное дело в отношении челябинки, изуродовавшей посетительницу бара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Центрального района Челябинска утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней жительницы областного центра, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Сам инцидент произошел ночью 25 января сего года в баре, расположенном на улице Тернопольской. По версии следствия, челябинка увидела, как ее знакомый разговаривает с незнакомой девушкой. Разъяренная горожанка подошла к ним, вылила из кружки пиво на голову мужчины, а стеклянной кружкой ударила «соперницу» в лицо. От удара кружка разбилась. В результате у девушки оказались порезаны лицо, предплечье и кисти. На ее лице остались неизгладимые рубцы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Ревнивице грозит до 10 лет лишения свободы по одной статье и до 7 лет лишения свободы – по другой.

Челябинск, Виктор Елисеев

