В центре Челябинска женщина погибла в ДТП с трамваем

Челябинка рухнула на проезжавший трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 12 ноября, на остановке «Площадь Искусств».
Информацию о ДТП подтвердил телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».
По первоначальным сведениям, речь шла о наезде на пешехода. Однако позднее стало известно, что наезда как такового не было.
По данным ГАИ, женщине на остановке общественного транспорта стало плохо, и она стала падать, ударившись о проезжавший рядом трамвай. Вагоновожатый предпринял экстренную остановку. Движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала временно закрыли, а на место вызвали скорую медицинскую помощь.
Ко времени приезда медиков челябинка была еще жива. Но спасти ее не удалось.
По факту трагедии начата доследственная проверка.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»