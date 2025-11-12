В центре Челябинска женщина погибла в ДТП с трамваем

Челябинка рухнула на проезжавший трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , трагедия произошла сегодня, 12 ноября, на остановке «Площадь Искусств».

Информацию о ДТП подтвердил телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».

По первоначальным сведениям, речь шла о наезде на пешехода. Однако позднее стало известно, что наезда как такового не было.

По данным ГАИ, женщине на остановке общественного транспорта стало плохо, и она стала падать, ударившись о проезжавший рядом трамвай. Вагоновожатый предпринял экстренную остановку. Движение электротранспорта в сторону железнодорожного вокзала временно закрыли, а на место вызвали скорую медицинскую помощь.

Ко времени приезда медиков челябинка была еще жива. Но спасти ее не удалось.

По факту трагедии начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

