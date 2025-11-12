«Металлург» продлил серию побед до пяти матчей

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл «Ладу» из Тольятти – 6:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч с одним из аутсайдеров КХЛ оказался для магнитогорцев на удивление трудным.

Начало сложностей не предвещало. Уже на 2-й минуте встречи Валерий Орехов открыл счет. Не прошло и двух минут, как Владимир Ткачев увеличил отрыв «Магнитки» до двух шайб.

А затем началось что-то странное. На 11-й минуте матча Андрей Чивилев сокращает отставание «Лады» – 1:2. На 15-й минуте форвард тольяттинцев оформляет «дубль» – 2:2.

Во втором периоде хозяева продолжили пропускать. И снова во второй части игрового отрезка. На 34-й минуте Антон Бурдасов реализовал большинство и вывел гостей вперед – 3:2. На 39-й минуте Евгений Грошев доводит преимущество «Лады» до двух шайб, на сей раз – в меньшинстве.

Лишь после этого магнитогорцы как будто проснулись. И 27 секунд спустя Даниил Вовченко реализовал численное преимущество «Металлурга» – 3:4.

Расставлять точки над i хозяевам пришлось в третьей двадцатиминутке. Через 34 секунды после первого вбрасывания Робин Пресс сравнивает счет. И снова «Лада» в меньшинстве. На 45-й минуте магнитогорцы реализовали очередное большинство – 5:4, «дубль» оформляет Владимир Ткачев.

На 60-й минуте матча голкипер гостей убежал с ворот, уступая место шестому полевому игроку. И тут же Роман Канцеров отправил шайбу в пустые ворота – 6:4, неожиданно трудная победа «Металлурга».

Интересно, что 6 из 10 шайб команды забросили, играя в неравных составах.

Челябинск, Виктор Елисеев

