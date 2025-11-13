13 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

13.11.2025, четверг

10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Финал чемпионата «Прокачай русский 2.0» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум «Социальные сети ВК» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча «Доброта в книгах» к Всемирному дню доброты (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Салфетка и другие изделия в технике пэчворк» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

16:00 Челябинск – Обучающая лекция по ораторскому мастерству (филиал фонда «Защитники Отечества», ул. Университетская набережная, 123)

17:00 Челябинск – Встреча «Арт-терапия для души» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Творческая встреча с поэтессой Надеждой Власовой «Осенняя поэзия души» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:00 Челябинск – Видеопутешествие «Удивительный Китай» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Всероссийский диктант по иностранным языкам: Английский (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

