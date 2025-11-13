Пригород Челябинска остался без водоснабжения из-за аварии на коллекторе

Коркино и Роза с утра остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария на насосном коллекторе в Коркинском муниципальному округе произошла сегодня, 13 ноября, рано утром. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Орел.

«В 5 утра обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило», – рассказал чиновник.

Водоснабжение самого Коркино и поселка Роза приостановлено. Энергетики отключили подачу электричества на насосную станцию.

Сотрудники водоканала приступили к устранению аварии. «Место повреждения уже обнаружено. Начались ремонтные работы», – сообщил Александр Орел.

Власти округа держат ситуацию на контроле. Однако сроки устранения авария пока не называют.

Челябинск, Виктор Елисеев

