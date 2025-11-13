Несовершеннолетнюю байкершу обязали выплатить 300 тысяч рублей семилетнему ребенку, сбитому в уральской деревне

Несовершеннолетнюю жительницу Еткульского района обязали выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, пострадавшему от наезда питбайка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обратилось в суд по итогам проверки, проведенной по заявлению матери семилетней девочки, обратившейся к прокурору региона во время тематическом приеме.

Сам инцидент произошел вечером 18 мая сего года в деревне Сухоруково Еткульского района. 15-летняя девушка на питбайке «PitonMotoPX7» сбила ребенка-инвалида. Пострадавшая девочка получила открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины. Водительских прав у несовершеннолетней байкерши не было.

Медикам пришлось установить ребенку спицу для сращивания костей. После ДТП девочка стала бояться транспортных средств.

Прокурор обратился в суд с иском к подростку и ее родителям о компенсации причиненного семилетней девочке морального вреда.

Еткульский районный суд взыскал с несовершеннолетней байкерши компенсации в 300 тысяч рублей. В случае отсутствия у нее заработка платить придется ее родителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

