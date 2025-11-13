Уральские металлурги подтвердили репутацию одних из лучших работодателей в стране

ММК вновь в числе лучших работодателей России по версии РБК и Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания стала победителем рейтинга российских работодателей по версии РБК и вошла в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей страны, опубликованного российским Forbes.

В основу рейтинга российских работодателей РБК легли данные об условиях работы и уровне оплаты труда, эффективности бизнеса и инновационном развитии, социальной ответственности и деловой репутации. Кроме того, анкетирование сотрудников дало представление об уровне их удовлетворенности работой в компании. Позиции в рейтинге представили в виде групп. ММК вошел в I группу, представители которой являются победителями рейтинга, показавшими наилучшие результаты.

Forbes оценивал участников по основным элементам ESG-повестки: экология, отношение к сотрудникам и обществу, приверженность лучшим практикам корпоративного управления. ММК в очередной раз подтвердил свой высокий ESG-статус, войдя в «золотую» группу работодателей. Компания заняла лидирующие позиции по всем параметрами, а за корпоративное управление получила «платину».

«Принципы устойчивого развития остаются ключевым приоритетом для Группы ММК, что подтверждают результаты обнародованных рейтингов. Наша компания выбирает социально ориентированный подход, придерживается самых высоких стандартов корпоративного управления, а снижение негативного воздействия на окружающую среду рассматривает в качестве главного ориентира своей инвестиционной политики», – отметил, комментируя результаты рейтинга, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Группа ММК постоянно поддерживает высокий объем инвестиций в природоохрану и реализацию социальных программ. Затраты компании на выполнение своей экологической политики с 2017 года превысили 100 миллиардов рублей. Неуклонно растут инвестиции в социальные программы. Только в первом полугодии 2025 года Группа ММК направила на социальные и благотворительные проекты около 4 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает объем социальных инвестиций компании за тот же период прошлого года.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube