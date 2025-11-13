Электромонтер предстанет перед судом в Челябинске после того, как рабочий остался без рук из-за ЧП с электричеством

В Челябинске в суд направлено уголовное дело по обвинению электромонтера в нарушении правил безопасности, повлекшем травмирование рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего электромонтера оперативно-выездной бригады одной из коммерческих организаций. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, ЧП произошло утром 11 февраля текущего года в поселке Тарасовка. Бригада приехала сюда для уборки комплектной трансформаторной подстанции, расположенной у дома №44 по улице Песочной. Электромонтер не стал отключать электропитание полностью, но сказал рабочим, что убираться можно.

Один из электриков во время работ прикоснулся руками к токоведущим шинам, проходящим через камеру силового трансформатора, и попал под напряжение. Из-за полученной электротравмы 33-летнему мужчине пришлось ампутировать руки.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

