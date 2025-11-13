российское информационное агентство 18+

Почти рекорд. Урожай зерновых на Южном Урале превысил 2,3 миллиона тонн

Южноуральские аграрии побили почти все постсоветские рекорды по объему урожая зерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе завершилась уборка зерновых. Аграрии собрали 2 миллиона 334 тысячи тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе. Об этом заявил глава Южного Урала Алексей Текслер.

«Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю нашего региона, то есть за последние 35 лет», – заявил чиновник. Впрочем, с рекордными реляциями губернатор поторопился. Действительно, за 34 года истории «новой» России аграрии Челябинской области собирали больше 2,3 миллиона тонн зерна лишь дважды: в 2017 и 2025 году. И в 2025 году урожай оказался, действительно, выше. Но показатель этого года – лишь второй в постсоветской истории Южного Урала: в 1992 году аграрии смогли собрать почти 2,8 миллиона тонн зерна. Впрочем, в советское время (во второй половине 1960-х – 1980-е годы) рекордными считались объемы, превышающие 3 миллиона тонн. Например, в 1978 году урожай зерновых превысил 3,8 миллиона тонн.

«В общем объеме собрали 1 миллион 550 тысяч тонн пшеницы, 499 тысяч тонн ячменя, 156 тысяч тонн овса и ряд других культур», – отметил губернатор.

Средняя урожайность зерновых в этом году превысила 20 центнеров с гектара в весе после доработки (на 18% выше прошлогодней). И это, действительно, исторический рекорд. По крайней мере, с 1950 года, судя по статистике, опубликованной на сайте министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Ранее больше 2,3 миллиона тонн зерна южноуральцы собирали после 1992 года только в 2017 году. Тогда было собрано чуть более 2,3 миллиона тонн (на 27 тысяч тонн зерна меньше, чем в 2025-м). Средняя урожайность была 16,8 центнера с гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

