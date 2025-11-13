Контроль качества продукции уральских металлургов обеспечивают ИИ и мобильные контроллеры

ММК использует ИИ и мобильных контроллеров для мониторинга качества продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», системы цифрового анализа и мобильных контроллеров обеспечивают эффективный контроль качества продукции на предприятии. Об этом начальник отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП) ПАО «ММК» Анастасия Шпак рассказала на профильном круглом столе в рамках выставки «Металл-Экспо 2025».

«Высокое качество, надежность, долговечность выпускаемой продукции определяют степень удовлетворенности клиентов и конкурентоспособность компании на рынке. Поэтому ММК уделяет особое внимание организации каждого этапа производственного процесса и особенно контролю качества. Максимальная эффективность здесь достигается с помощью цифрового анализа качества на базе технологии искусственного интеллекта и развитием эко-системы «Мобильный контролер». Эти проекты совершенствуют традиционный контроль, который зачастую является статичным и не успевает за динамикой современного производства», – рассказала представитель компании.

Применение ИИ позволит в режиме реального времени анализировать множество переменных: текущие условия производства, изменения в персонале, сортаменте продукции и прочее.

По словам эксперта, использование ИИ в планировании контроля качества обеспечивает гибкость и оперативность процесса (автоматическое формирование оптимальных ежесменных маршрутов инспекции для сотрудников, исходя из реальных потребностей и приоритетов), проактивный контроль (возможность прогнозирования зон повышенного риска и превентивного распределения ресурсов для предотвращения брака). Также с его помощью можно повысить точность и эффективность контроля (принятие решений, основанное на комплексном анализе множества переменных, что минимизирует влияние человеческого фактора и повышает объективность проверок).

Другой инструмент контроля – эко-система «Мобильный контроллер» – представляет собой автоматизированную программу проверки и аттестации металлопродукции с использованием специальных планшетов. Это позволяет убрать привязку контролеров ОКП к стационарным ПК, на которых ранее осуществлялись все процедуры по поиску необходимой информации и выполнялись операции по подтверждению аттестации. В эко-системе подобраны оптимальные модели промышленных планшетов и разработано специализированное мобильное программное обеспечение – автоматизированное рабочее место. Мобильное устройство контролера является не просто удобным устройством ввода, а центральным элементом эко-системы, которая уже обеспечивает мгновенный доступ к инструкциям и базам данных ПАО «ММК», фото- и видеофиксацию продукции и дефектов, использование ручного сканера и интеграцию с базой претензий и рекламаций, сбор и передачу реальных производственных данных, оперативную обратную связь.

