Челябинской области не хватает продавцов, строителей и врачей

Рекрутеры заявили об остром дефиците работников розничной торговли на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , производственные предприятия Челябинской области утолили кадровый город в рядовых сотрудниках. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, изучив соотношение вакансий и резюме, размещенных на портале.

На рабочие вакансии в регионе претендуют 4,3 человека при норме в 4 заявления. Еще сложнее найти работу будет специалистам общепита (5,2 резюме на вакансию) и работникам добывающих предприятий (5,3).

Явный переизбыток желающих устроиться по специальности наблюдается в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (41,5 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38,1) и «Маркетинг, реклама, PR» (25,6).

Зато острый дефицит рекрутеры отметили в розничной торговле (2,8 резюме на вакансию). Достаточно сложно обстоят дела в сферах «Строительство, недвижимость» (3,5), а также «Медицина, фармацевтика» и «Производство, сервисное обслуживание» (3,6).

Челябинск

