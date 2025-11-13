Сотрудница детского сада убедила чиновников возместить ей часть денег, потраченных на майнинг криптовалюты

В Уйском районе работник детского сада получала компенсацию за электроэнергию, потраченную на работу майнинг-фермы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Женщина работала в детском саду и имела право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. На протяжении 2,5 лет она подавала в районное управление образования документы для получения выплат, в том числе в качестве возмещения платы за электричество.

Но внезапно выяснилось, что значительная часть потребленной электроэнергии использовалась не для бытовых нужд: супруг женщины организовал дома работу майнинг-фермы и добывал криптовалюту.

Ущерб бюджету превысил 382 тысячи рублей. Его женщина возместила в ходе следствия.

С учетом этого суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

