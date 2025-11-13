Двое детей покалечились в игровой комнате в центре Челябинска

В Челябинске возбудили уголовное дело после двух ЧП в детской комнате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления Челябинской области, один из инцидентов произошел 11 ноября в детской комнате, расположенной по улице Доватора в Советском районе Челябинска.

6-летняя девочка получила в игровой комнате рваную рану щеки.

Причем в этой же комнате уже было ЧП – в сентябре текущего года. Тогда 4-летняя девочка упала со скалодрома, получив травму позвоночника. Страховочных матов под склалодромом на тот момент не было.

Прокурор района Елена Петроченко провела выездную проверку деятельности игровой комнаты при организации досуга и отдыха детей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждения уголовного дела.

Следователем по обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Челябинск

