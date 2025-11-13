В Челябинске замначальника отдела полиции задержали за связи с «Махонинскими»

Высокопоставленную сотрудницу полиции Ленинского района задержали в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» задержали за помощь ОПГ «Махонинские». Женщину задержали сотрудники ФСБ и собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области совместно с представителями Следственного комитета. Об этом сообщили источники, близко знакомые с расследованием.

«В ходе рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским объединения «Махонинские» и изъятии в доход государства его активов были выявлены связи организаторов сообщества с должными лицами правоохраны, которые им оказывали содействие, – цитирует его Ура.ру. – В частности, при содействии майора юстиции Горбуновой участники ОПГ вымогали более 8 млн рублей у одного их жителей региона с применением насилия и угроз».

В отношении сотрудницы полиции возбуждены уголовные дела по признакам вымогательства и превышения должностных полномочий.

Напомним, в октябре сего года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»: в ведомстве заявляют, что его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. По мнению надзорного ведомства, члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала изъять принадлежащие «Махонинским» фирмы общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства, пережав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, арестованы счета Андрея Махонина.

Челябинск, Виктор Елисеев

