«Трактор» проиграл после двух побед подряд

Челябинский «Трактор» в Омске проиграл «Авангарду» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , после двух побед над не самыми сильными, но крайне неудобными клубами с Дальнего Востока челябинцев ждал матч с одним из лидеров сезона. И он оказался весьма напряженным.

На 4-й минуте встречи хозяева перехватили шайбу в средней зоне и вылетели вдвоем против голкипера «черно-белых». Константин Окулов скинул на Джованни Фьоре, и Крис Дригер оказался бессилен против земляка – 1:0, «Авангард» открывает счет.

Сравняли счет челябинцы на 8-й минуте матча. Андрей Светлаков отдал пас по левому флангу, Григорий Дронов прошел вперед и перевел шайбу на Виталия Кравцова, а тот с пятака зарядил в пустой угол ворот – 1:1, и вторая заброшенная Кравцовым шайба во втором его матче в КХЛ.

На 30-й минуте омичи остались в меньшинстве, и Михаил Григоренко реализовал численное преимущество челябинцев – 2:1, «Трактор» выходит вперед.

Но тут же в меньшинстве оказались уже гости, и на 32-й минуте Майкл Маклауд восстановил равновесие – 2:2.

Почти весь третий период прошел без заброшенных шайб. Но на 56-й минуте хоккеисты «Трактора» остались впятером. А на 57-й минуте форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски реализовал большинство – 3:2.

За 2 минуты 59 секунд до сирены Крис Дригер убежал с ворот, уступая место шестому полевому игроку. Тут же летит шайба в пустые ворота гостей, но попадает в штангу. На 59-й минуте омичи попали в створ, однако чуть раньше был офсайд. И хотя поразить пустые ворота челябинцев игрокам «Авангарда» не удавалось, «черно-белым» тоже было не до штурма ворот соперника.

Итог – 2:3, снова не может «Трактор» одержать больше двух побед подряд.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube