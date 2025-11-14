14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2025, пятница

11:00 Челябинск – Заседание Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области с участием участника программы «Герои Южного Урала» Алексея Рожкова (студенческий центр «Наш Этаж», пр. Ленина, 78)

14:30 Челябинск – Фестиваль «Богатырские забавы» для студентов Южно-Уральского многопрофильного колледжа (ЮУМК, ул. 50-летия ВЛКСМ, 1)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Настольная трансформационная игра от психолога Татьяны Сандиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Литературный вечер Кирилла Шишова «Юбилей в кругу друзей» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – Встреча с художником Елены Митяевой в рамках выставки ее работ «Промежуточный итог» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения «Осенние вальсы Урала» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – «Человек в контексте современности»: киносеминар, посвященный кинематографу французской «новой волны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Цикл встреч «Библиотерапия»: Дж. Стрелеки «Кафе на краю земли»: Жизнь и планирование (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

17:30 Челябинск – Концерт эстрадного оркестра «Парус» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

17:30 Челябинск – «Культура полового воспитания детей с рождения до 10 лет» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

