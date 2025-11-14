В Челябинске на два дня изменили маршрут автобуса 22а

Челябинский автобус 22а изменит маршрут на два дня.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», причиной корректировки стал ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Цвиллинга и Торговой.
С 9 часов пятницы, 14 ноября, до утра 16 ноября автобус 22а в сторону Ленинского района направлен по улицам Свободы и Железнодорожной.
Остановка в направлении ЧКПЗ временно перенесена от магазина «М. Видео» к монументу «Сказ об Урале». В остальном – без изменений.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
