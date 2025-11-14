В Чебаркуле сотрудника клиники развели почти на 7 миллионов рублей

В Чебаркуле молодой человек перевел мошенникам около 6,7 миллионов рублей после звонка о посылке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 24-летний южноуралец, работающий в сфере здравоохранения, рассказал в полиции Чебаркуля, что стал жертвой мошенников.

По словам чебаркульца, ему позвонили якобы сотрудники почтовой службы и убедили подтвердить личность через чат зарубежного мессенджера для получения посылки. В процессе молодого человека переадресовали на сайт «Госуслуг», куда он зашел, используя свои логин и пароль. Тогда-то он и услышал в телефоне разговор неизвестных и фразу: «Все, мы зашли, сейчас все оформим, главное, чтобы он никому не позвонил».

Мужчина сбросил соединение, но тут же ему на электронную почту пришло письмо с сообщением о взломе аккаунта, инициированном с территории недружественной страны, и просьбой перезвонить по указанному номеру телефона.

Дальше все шло по известной схеме: звонок псевдосотрудников правоохранительных и финансовых органов и настоятельное убеждение в необходимости «аннулирования» фиктивных кредитных заявок, якобы оформленных на его имя, для чего нужно перевести деньги на «безопасные счета».

Незнакомцы придумывали все новые способы манипуляций и давления. Так, в ходе общения молодого человека обвинили в даче взятки должностному лицу, а также предупредили, что он стал ненадежным клиентом банка. Мужчине пришлось не только занимать требуемые телефонными собеседниками суммы, но и подключать тех, кто согласился ему помочь, к переписке с лжесотрудниками.

«Под постоянным психологическим давлением, угрозами и обвинениями в совершении преступлений мужчина совершил 64 денежных перевода на счета различных физических лиц на общую сумму около 6,7 миллионов рублей, причем 900 тысяч – это личные сбережения потерпевшего, а остальное – деньги, занятые в долг», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

После требования оплатить НДФЛ с суммы свыше 6 миллионов рублей чебаркулец обратился в полицию.

Следствием Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube