В Челябинске задержали высокопоставленных сотрудников ФСИН

Высокопоставленных сотрудников Челябинского ГУФСИН задержали по подозрению в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в ГУФСИН по Челябинской области сегодня, 14 ноября, утром прибыли сотрудники 4-го Главного следственного управления СКР (располагается в Екатеринбурге).

Силовики вывели из здания первого заместителя начальника ведомства Сергея Бульчука, начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олега Мохова, главного бухгалтера управления Марину Уфимцеву. Всех их, а также одного коммерсанта увезли на допрос.

По данным источников в правоохранительных кругах, в отношении сотрудников ГУФСИН и представителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взятки, превышении должностных полномочий и дачи взятки. Среди прочего, сотрудников ведомства обвиняют в использовании производственных мощностей и заключенных пенитенциарных учреждений для личного обогащения.

Челябинск, Виктор Елисеев

