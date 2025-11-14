В Челябинске задержали высокопоставленных сотрудников ФСИН

Высокопоставленных сотрудников Челябинского ГУФСИН задержали по подозрению в коррупции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУФСИН по Челябинской области сегодня, 14 ноября, утром прибыли сотрудники 4-го Главного следственного управления СКР (располагается в Екатеринбурге).
Силовики вывели из здания первого заместителя начальника ведомства Сергея Бульчука, начальник ОСБ ГУФСИН по региону Олега Мохова, главного бухгалтера управления Марину Уфимцеву. Всех их, а также одного коммерсанта увезли на допрос.
По данным источников в правоохранительных кругах, в отношении сотрудников ГУФСИН и представителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взятки, превышении должностных полномочий и дачи взятки. Среди прочего, сотрудников ведомства обвиняют в использовании производственных мощностей и заключенных пенитенциарных учреждений для личного обогащения.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»