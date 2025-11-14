В центре Челябинска на трамвайных путях столкнулись автобус и иномарка. Есть пострадавшие

Авария с участие автобуса заблокировала движение трамваев в центре Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня, 14 ноября, утром на пересечении улиц Цвиллинга и Коммуны. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».
Автобус, следовавший по маршруту №18, столкнулся с автомобилем «Тойта». В результате аварии пострадала женщина в автомобиле.
Столкнувшиеся машины перегородили движение трамваев. В связи с этим трамвайные маршруты №3 и №16 следуют до ЧГРЭС, №5 и №7 – до центра.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»