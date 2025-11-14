Под Миассом автобус с детьми врезался в автовоз

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 14 ноября, около 09:30 на 1784-м километре автодороги М-5 «Урал» на территории Миасского городского округа.

На скользкой трассе столкнулись автобус «Сетра» и попутной двигавшийся автовоз «МАЗ» с полуприцепом.

По предварительным данным, 39-летний водитель МАЗа не выбрал безопасную скорость, полуприцеп занесло, и в него врезался автобус, ехавший слишком близко и слишком быстро для гололеда.

Как выснили автоинспекторы, «Сетра» везла детей из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миасс. В салоне находился 51 ребенок.

В результате происшествия четырех 14-летних пассажиров автобуса доставили в больницу для осмотра.

В 10:40 для дальнейшей поездки детей к месту назначения был предоставлен подменный автобус.

По факту ДТП проводится проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

