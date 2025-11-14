Синоптики предупредили южноуральцев о «температурных качелях» в выходные

В Челябинской области в выходные похолодает до минус 8.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, погода на Южном Урале продолжает быть крайне неустойчивой.

«Температурные качели» будут отличительной чертой и предстоящих выходных, и начала следующей недели.

Днем в субботу и в воскресенье столбик термометра поднимется до 9 градусов выше нуля, но порывистый ветер (до 13-14 метров в секунду, ночью в воскресенье – до 15-16 метров в секунду) в полной мере не даст насладиться ноябрьским теплом.

А с прохождением холодного фронта дождь вновь перейдет в снег, и в ночь с воскресенья на понедельник с поступлением холодной воздушной массы с северо-запада ожидается резкое обрушение температур воздуха до минус 8 градусов по Цельсию.

Все три ночи температура воздуха в Челябинской области будет проходить по границе отрицательных и положительных температур. В Челябинске в ночь на воскресенье и вовсе будет выше нуля.

Понедельник Южный Урал встретит минусовыми температурами ночью (до -8 градусов, в Челябинске до -5). Днем столбик термометра в отдельных районах области так и не поднимется выше нуля, в самых теплых территориях будет не выше +3. В Челябинске ожидается -3, -5 ночью и 0, +2 градуса днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

