В Челябинске приступили к оборудованию платных парковок

В Челябинске стартовал первый этап организации платных парковочных мест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе начали устанавливать комплексы фотовидеофиксации на участках, где будут оборудованы платные парковки.

Напомним, челябинские власти решили не оборудовать парковочные пространства паркоматами. Не будет и ручного сбора оплаты. Оплатить платную парковку можно будет с помощью мобильного приложения. Контролировать процесс будут стационарные и мобильные комплексы фиксации.

«Гибридный проект включает 18 стационарных камер и три автомобиля, которые будут перемещаться по заранее определенным маршрутам. Такой формат позволит отследить все парковочные места, которых, напомним, на первом этапе будет более полутора тысяч», – рассказали в мэрии.

Маршруты мобильных комплексов рассчитаны так, что машина проезжает мимо одной точки не чаще, чем раз в 15 минут (бесплатный период).

Камеры же имеют угол обзора 360 градусов и работают по аналогии с теми, которые фиксируют нарушения ПДД. Система считывает номерной знак, устанавливает владельца через базу данных и сверяет с перечнем льготников. В случае неоплаты парковки собственнику автомобиля приходит штраф.

Все комплексы будут размещены до конца недели. Затем специалисты займутся установкой серверного оборудования, настройкой программного обеспечения, чтобы запустить тестовый режим.

Тестирование системы начнется 1 апреля следующего года. Первое время владельцы автомобилей не будут оплачивать парковку, а смогут опробовать мобильное приложение, спланировать маршруты и оценить предстоящие расходы.

Челябинск

