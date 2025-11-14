В России меняют рестораны на фастфуд

На фоне роста цен россияне все реже бывают в ресторанах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , фастфуд в России растет на фоне снижения трафика в ресторанах. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

За январь – октябрь 2025 года средний чек в заведениях общественного питания (кафе, рестораны, фастфуд) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 1492 рублей. При этом число покупок изменилось незначительно, прибавив всего 2%.

Больше всего подорожало посещение ресторанов и баров. Цена средней покупки здесь увеличилась на 13% – до 2710 рублей. А вот число посещений снизилось на 1%.

Зато чаще россияне бывали в кафе, столовые (средний чек 758 рублей, +9% к прошлому году, число покупок выше на 1%) и заведениях фастфуда (средний чек 523 рубля, +10%; число посещений выросло на 7%).

«На ресторанный сегмент, в частности, оказал влияние погодный фактор. Например, зимой и весной на фоне сухой и хорошей погоды, увеличения объема автомобильных путешествий, было ниже посещение закрытых помещений и выше открытых, таким образом клиент больше предпочитал уличные зоны и точки быстрого питания. При ухудшении погодных условий и в дождливый период, закономерно стало выше посещение барных и ресторанных заведений», – отмечают в «Чек Индексе».

В свою очередь, рост трат россиян на фастфуд аналитики связывают с развитием инфраструктуры производства и доставки готовой еды, увеличением объемов внутреннего туризма и автопутешествий в стране.

Немалый вклад в рост оборота сегмента вносит трансформация торговых точек сетей АЗС под удобный перекус на дороге, развитие малых форматов общепита, таких как кофепойнты в местах концентрации потребительского трафика, считают на ресурсе.

Челябинск, Виктор Елисеев

