По факту ДТП с участием автобуса с детьми и автовоза возбуждено уголовное дело

В Челябинской области следователи изучают действия водителей автобуса и большегруза, а также облуживающей дорогу компании, после аварии под Миассом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, авария произошла сегодня, 14 ноября, около 09:30 на автодороге М-5 «Урал» недалеко от Миасса. На скользкой трассе столкнулись автобус «Сетра» и попутной двигавшийся автовоз «МАЗ» с полуприцепом. «Сетра» везла детей из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миасс. В салоне находился 51 ребенок. По информации следственного управления, травмы в результате ДТП получили пятеро детей.

Следователь СК России намерен изучить документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния автобуса перед выпуском на линию, допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка федеральной трассы.

Челябинск

