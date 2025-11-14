Суд признал «Махонинских»* экстремистами

Челябинское ОПГ «Махонинские»* признали экстремистским объединением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске завершился суд над объединением «Махонинские»*.

Напомним, в октябре сего года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, были арестованы счета Андрея Махонина.

Вчера, 13 ноября, ФСБ, представители собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области и СКР задержали заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анну Горбунову. Полицейскую обвиняют в связях с «Махонинскими»*, вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Сегодня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры: объединение «Махонинские»* признано экстремистским, принадлежащие его участникам активы и имущество переданы в доход государства.

После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества.

*Признано экстремистским

Челябинск, Виктор Елисеев

