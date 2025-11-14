Челябинцам показали, как будет выглядеть главный ледовый городок

В мэрии представили презентацию ледового городка на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ролик с видеопрезентацией был опубликован в официальном телеграм-канале администрации Челябинска.

Напомним, главный ледовый городок столицы Южного Урала будет посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска.

«Как всегда, в распоряжении гостей ледовые горки, завораживающие фигуры, световые инсталяции и, конечно же, наша красавица елка, украшенная шатром из гирлянд», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсят ледяные скульптуры основателя Челябинска Алексея Тевкелева и рабочего с пилой, фигурные изображения исторического музей с метеоритом, драматического и оперного театров и других символов южноуральской столицы.

В настоящее время власти ищут подрядчиком для строительства и содержания ледового городка. Начальная цена контракта немного не дотянула до 30 миллионов рублей. Это в полтора раза больше стартовой цены прошлого года. Однако тогда в него не входили работы по техническому обслуживанию городка, содержанию его территории, вывозу снега и зарплата операторов аттракционов.

Челябинск, Виктор Елисеев

