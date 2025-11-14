Власти Челябинска запретили горожанам выходить на лед водоемов

В Челябинске в 15 местах устанавлен запрет выхода на лед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с приходом морозов водоемы города начнут покрываются первым льдом.

«Он тонкий, непрочный и легко разрушается, а выход на него может привести к трагическим последствиям, – пояснили представители городских властей. – Спасатели предупреждают челябинцев об опасности нахождения на неокрепшем льду и призывают строго соблюдать правила безопасности».

Особое внимание в мэрии просят уделить детям: родителям необходимо разъяснить им угрозу и не оставлять без присмотра вблизи водоемов.

Челябинцев призывают не приближаться к полыньям, прорубям, трещинам и краю льда. Категорически запрещено кататься на льдинах, подчеркивают в городской администрации. Следует воздержаться от выхода на лед в темное время суток, а также при плохой видимости: во время тумана, снегопада или дождя.

«Безопасной считается толщина льда от 7-10 сантиметров, – напоминают горожанам. – Наиболее прочным считается прозрачный лед синего или зеленоватого оттенка. Матово-белый или желтоватый цвет указывает на его ненадежность».

Повышенную опасность представляют участки под мостами, в местах сброса сточных вод, у течения подводных ключей, а также там, где лед покрыт растительностью.

В преддверии ледостава власти запретили выход на лед в следующих местах:

Калининский район, река Миасс:

рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина «Коммунар»);

около органного зала «Родина» по ул. Кирова, 78;

набережная напротив ТК «Набережный» по ул. Кирова, 27;

в районе домов №№ 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной;

в районе Ленинградского моста и дома №147а по пр. Победы (съезд в сторону ул. Набережной);

в районе сквера имени Челюскинцев (со стороны больницы № 5);

в районе дома №32 по ул. Российской;

перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны дома №2а по ул. Болейко;

справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома №4 по ул. Болейко;

набережная от ул. Новомеханической до дома №6а по ул. Российской.

Ленинский район, озеро Смолино:

поселок Сухомесово в районе насосной станции;

пляж «Восход» в районе домов №88, №86 по ул. Новороссийской.

Металлургический район, река Миасс:

остановка «Набережная» по ул. Калмыкова.

Центральный район, река Миасс:

северная часть пляжа «Городской» (250 метров от Шершневской плотины);

севернее бизнес-дома «Петровский» по ул. Труда, 84.

Во всех этих локациях установлены запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен». Их игнорирование влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах, за исключением специально разрешенных мест, также карается штрафом:

для граждан – от 500 до 2000 рублей;

для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Контролировать соблюдение запрета будут городские спасатели, которые начнут патрулирование опасных зон с понедельника, 17 ноября.

