15 – 17 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2025, суббота

11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» в рамках Всероссийской акции #Мненефиолетово (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча клуба рисования «Эскиз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в разговорном английском клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению игрушек «Лабубу» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Кофейная вечеринка (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16.11.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Вязальные похвастушки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию мандалы с художником Татьяной Светкиной (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

12:00 Челябинск – Диктант на татарском языке в рамках Всемирной образовательной акции «Татарча диктант» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Поэтическая встреча «Однозвучно звенит колокольчик»: русский романс (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча «Процессный подход и бережливое производство» для предпринимателей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Автомобилист» (Екатеринбург) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

16:00 Челябинск – «Стихи о снах»: поэтический вечер проекта «Стихи О…». Ведущий – Янис Грантс (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:00 Челябинск – Авторский концерт «Осенний лист» от литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17.11.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:30 Челябинск – Мастер-класс «Рунический код» от Ольги Суняйкиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Творческая встреча «Поэтический мир Оксаны Ралковой» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – XII Областных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Кофе с психологом: трансформационная настольная игра «Жизнь, как дом» с психологом Александрой Милютиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Премьера документального фильма «Пещерный град», посвященного Серпиевскому пещерному граду (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

18:00 Челябинск – Лекция по книге «Золотые стихи Пифагора» из цикла «Книги, изменившие мир» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

