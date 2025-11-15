С экс-владельца «Южуралзолота» и его семьи взыскали почти 5 миллиардов рублей

С бывшего вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области взыскали 4,9 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Пластский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего собственника группы компаний «Южуралзолото», экс-заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и его окружения активов и доходов, полученных коррупционным путем. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией (заседание проходило в закрытом режиме).

Заявление надзорное ведомство подало в октябре сего года. Среди ответчиков, помимо самого Струкова, назывались его бывшая жена Людмила, дочери Александра и Евгения, внучка Ульяна, гражданская супруга Елена Додик и ряд людей, считающихся доверенными лицами бизнесмена. В иске Генпрокуратура потребовала изъять у них активы общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей и деньги на 3,5 миллиарда.

Напомним, активы бывшего вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области были национализированы в июле текущего года. По мнению Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», использовав их для создания группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве и других сферах на территории Челябинской и Кемеровской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Хакасии и Крыма.

В середине октября сего года Константина Струкова обязали выплатить 3,9 миллирда рублей экологического ущерба, нанесенного природе в апреле 2024 года в результате прорыва насыпной дамбы технического водоема Светлинского месторождения (Пластовский район).

Челябинск, Виктор Елисеев

