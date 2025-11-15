Высокопоставленных сотрудников челябинского ГУФСИН отправили за решетку

Обвиняемые в коррупции представители руководства ГУФСИН по Челябинской области проведут почти 2 месяца в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Центральный районный суд Челябинска избрал меры пресечения в отношении задержанных на этой неделе первого заместителя начальника ведомства Сергея Бульчука, начальника ОСБ ГУФСИН по региону Олега Мохова и главного бухгалтера управления Марины Уфимцевой.

До 12 января следующего года все они проведут в следственном изоляторе.

Напомним, высокопоставленных сотрудников ГУФСИН по Челябинской области задержали в конце этой недели сотрудники 4-го Главного следственного управления СКР (располагается в Екатеринбурге).

В отношении них и представителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взятки, превышении должностных полномочий и дачи взятки. Среди прочего, сотрудников ведомства обвиняют в использовании производственных мощностей и заключенных пенитенциарных учреждений для личного обогащения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube