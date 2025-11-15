Для жителей копейского поселка проезд до Челябинска подорожает вдвое

За вынужденную пересадку направляющимся на железнодорожный вокзал Челябинска потанинцам придется платить полным рублем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с понедельника, 17 ноября пассажирам копейского маршрута №5 «Автовокзал – Потанино», предъявляющим челябинскую транспортную карту, придется платить отдельно. Объявление об этом сегодня, 15 ноября, появилось в паблике обслуживающего маршрут МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».

По информации перевозчика, ранее при предъявлении челябинской транспортной карты плату за проезд не взимали.

История эта началась еще весной 2023 года. Тогда областные власти отменили межмуниципальный маршрут №174, курсировавший между копейским поселком Потанино и железнодорожным вокзалом в Челябинске. Перевозчик отказался от его обслуживания, а в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» решили: ничего страшного, кому нужно, будут ездить на двух автобусах.

В качестве альтернативы предложили два маршрута – межмуниципальный №123 «Челябинск (железнодорожный вокзал) – Копейск (автовокзал)» и №5 «Автовокзал – Потанино», проходящий только по территории Копейска. Причем при пересадке с одного на другой автобус в течение 60 минут с транспортной карты («челябинской», то есть действовавшей на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, завязанных на областной центр) дополнительно списывали 5 рублей.

Как долго действовала такая система, сказать трудно. Но в какой-то момент произошел определенный «сбой». Дело в том, что в Челябинске и Копейске действуют разные транспортные карты. Это не значит, что тарифы в двух этих городах разные: стоимость проезда и проездного билета в настоящее время одинаковая, и там, и там даже начал действовать с 1 ноября суточный проездной.

Курирует вопрос обеспечения жителей обоих городов общественным транспортом министерство дорожного хозяйства и транспорта региона,и чиновники который уже год говорят, что все идет к созданию единой системы общественного транспорта агломерации «Большой Челябинск».

И вроде как система эта уже есть. Якобы на данный момент она охватывает три муниципалитета: Челябинск, Копейск и Сосновский район. Но технически в этих трех территориях нет единого платежного пространства: в Челябинске действует своя транспортная карта, в Копейске – своя, в Сосновском районе транспортной карты нет вовсе. Челябинская же и копейская никак между собой не связаны: в челябинских автобусах плату принимают со своей транспортной карты, в копейских – со своей.

Поначалу, видимо, власти решили: да, сложности есть, но жители Потанино, ездившие раньше на одном автобусе в Челябинске, не виноваты ведь в том, что теперь придется пересаживаться. В итоге через какое-то время все пришло к тому, что следовавшие из Потанино в Челябинск при входе в «копейский» автобус №5 просто показывали челябинскую транспортную карту, и денег с них не брали.

Но пришло время очередного повышения стоимости проезда (во всей «Челябинской агломерации» это произошло, напомним, с 1 ноября текущего года). Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 9 октября издало соответствующий приказ. А про потанинцев, не исключено, просто забыли.

Так или иначе, но в приказе четко сказано: транспортная карта «Челябинск» действует только на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах Челябинского городского округа. А значит, не действует на маршруте №5, следующем исключительно по территории Копейского городского округа. И, формально, отменяя бесплатный проезд в автобусе №5 для обладателей «челябинских» карт, МУП КПА выполняет приказ министерства.

Так что теперь потанинцам, вынужденно пересаживающимся на 123-й автобус, чтобы добраться до железнодорожного вокзала в Челябинске, придется оплачивать проезд и в копейском автобусе, и в челябинском. И не важно, укладываются они в 60-минутный промежуток или нет.

Можно, конечно, допустить, что какую-то альтернативу фактическому удвоению стоимости проезда из Потанино в Челябинск в региональном миндортрансе все-таки предусмотрели. Но ни в приказе, ни в объявлении МУП КПА о ней ничего не говорится.

Челябинск, Виктор Елисеев

