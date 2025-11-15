В Челябинске автобус с пассажирами врезался в опору моста. Есть пострадавшие

Автобус врезался в опору моста на выезде из Ленинского района в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 15 ноября, вечером у развязки на улице Рождественского. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Автобус №123 с пассажирами врезался в опору моста. По информации ГАИ Челябинска, водитель автобуса мог не справиться с управлением.
В результате ДТП помощь медиков потребовалась семи южноуральцам. Среди пострадавших может быть ребенок.
Челябинск, Виктор Елисеев
