В Челябинске автобус с пассажирами врезался в опору моста. Есть пострадавшие

Автобус врезался в опору моста на выезде из Ленинского района в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 15 ноября, вечером у развязки на улице Рождественского. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Автобус №123 с пассажирами врезался в опору моста. По информации ГАИ Челябинска, водитель автобуса мог не справиться с управлением.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась семи южноуральцам. Среди пострадавших может быть ребенок.

Челябинск, Виктор Елисеев

