12 пострадавших. В Челябинске возбудили уголовное дело после того, как автобус врезался в мост

После ДТП с автобусов в Челябинске возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, авария произошла сегодня, 15 ноября, вечером у развязки на улице Рождественского. Автобус №123 с пассажирами врезался в опору моста. По предварительным данным, водитель автобуса мог не справиться с управлением.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, на месте работали 8 бригад скорой помощи. Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.

«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – уточнили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

