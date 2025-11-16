российское информационное агентство 18+

Детский сад обязали заплатить четверть миллиона рублей ребенку, сломавшему ногу на прогулке

В Троицке по иску прокурора суд взыскал моральный вред в пользу несовершеннолетнего, получившего травму в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по результатам проверки, проведенной по обращению матери малыша.

В июне 2025 года во время утренней прогулки 5-летний ребенок, играя в догонялки, упал и сломал бедро. При этом воспитатель группы была рядом.

Повреждения характеризовали как тяжкий вред здоровью.

Так как закон однозначно указывает, что образовательная организация несет ответственность за охрану здоровья учащихся и их безопасность во время пребывания на его территории, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда.

Троицкий городской суд взыскал в пользу ребенка 280 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

