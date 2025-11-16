«Трактор» вчистую проиграл «Автомобилисту»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду оказался бессилен перед «Автомобилистом» из Екатеринбурга – 1:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцев хватило лишь на первые 13 минут матча.

На 14-й минуте гости выиграли борьбу у борта, Роман Горбунов перевел шайбу на правый фланг, а Юрий Паутов прошел вперед и резко бросил в ближний угол. Крис Дригер даже не успел среагировать – 1:0, «Автомобилист» открывает счет.

Полминуты спустя екатеринбуржцы выиграли борьбу и убежали в контратаку. И Рид Буше увеличил отрыв «Автомобилиста» – 2:0.

Но «Трактор» пока еще трепыхался. На 19-й минуте Василий Глотов от души шибанул из центра зоны по воротам гостей, но голкипер был на месте. А вот против добивания Артемия Низамеева он уже ничего сделать не смог – 1:2, хозяева сокращают отставание.

В оставшиеся два периода челябинцы ничего сделать уже не могли или не хотели.

На 30-й минуте матча Рид Буше оформляет дубль (снова с подачи Кертиса Волка) – 3:1, гости уходят в отрыв.

На 39-й минуте Буше начинает атаку, Роман Горбунов переводит шайбу Максиму Денежкину, и тот отправляет в ворота «черно-белых» четвертую шайбу.

Наконец, на 48-й минуте Стефан Да Коста с подачи Максима Денежкина устанавливает окончательный счет – 5:1, победа «Автомобилиста».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube