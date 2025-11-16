«Металлург» не смог продлить серию побед

Магнитогорский «Металлург» в Санкт-Петербурге уступил СКА – 3:4.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на 3-й минуте питерцы открыли счет: после отбоя голкипера гостей шайба отскочила Никите Дишковскому, и тот с неудобной руки отправил ее в створ ворот «Магнитки» – 1:0.
Минимальное преимущество в счете питерцы сохраняли до конца первого периода.
Однако в начале второй двадцатиминутки Владимир Ткачев метким броском из круга для вбрасывания сравнял счет – 1:1.
После этого магнитогорцы несколько расслабились. И это стоило им пропущенных шайб.
На 24-й минуте Игорь Ларионов сделал счет 2:1. Три минуты спустя Рокко Гримальди увеличил отрыв. А на 35-й минуте Егор Зеленов забросил в ворота «Магнитки» четвертую шайбу – 4:1.
Лишь в третьем периоде магнитогорцы бросились отыгрываться. На 42-й минуте Александр Петунин реализовал большинство – 2:4. На 56-й минуте Дерек Барак сократил отставание до минимума. Но на большее «Металлурга» сегодня не хватило.
Итог – 3:4, первое поражение магнитогорского клуба после пяти побед подряд.
Челябинск, Виктор Елисеев
