«Металлург» не смог продлить серию побед

Магнитогорский «Металлург» в Санкт-Петербурге уступил СКА – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на 3-й минуте питерцы открыли счет: после отбоя голкипера гостей шайба отскочила Никите Дишковскому, и тот с неудобной руки отправил ее в створ ворот «Магнитки» – 1:0.

Минимальное преимущество в счете питерцы сохраняли до конца первого периода.

Однако в начале второй двадцатиминутки Владимир Ткачев метким броском из круга для вбрасывания сравнял счет – 1:1.

После этого магнитогорцы несколько расслабились. И это стоило им пропущенных шайб.

На 24-й минуте Игорь Ларионов сделал счет 2:1. Три минуты спустя Рокко Гримальди увеличил отрыв. А на 35-й минуте Егор Зеленов забросил в ворота «Магнитки» четвертую шайбу – 4:1.

Лишь в третьем периоде магнитогорцы бросились отыгрываться. На 42-й минуте Александр Петунин реализовал большинство – 2:4. На 56-й минуте Дерек Барак сократил отставание до минимума. Но на большее «Металлурга» сегодня не хватило.

Итог – 3:4, первое поражение магнитогорского клуба после пяти побед подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

