На трассе под Миассом перевернулась легковушка с подростками. Есть погибшие

19-летняя девушка погибла, трое подростков пострадали в ДТП под Миассом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в ночь на понедельник, 17 ноября, на территории Миасского городского округа.

В 01:30 на 10 километре автодороги «Миасс – Черновское – Устиново» легковушка «ВАЗ 2115»на повороте вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадали пять человек: 19-летние водитель и девушка-пассажир, юноша и девушка 18 лет и 17-летняя девушка. Всех их увезли в больницу. Позднее 19-летняя пассажирка от полученных травм скончалась.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

По факту происшествия проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

