Южный Урал остается на дне рейтинга ЗОЖ

Челябинская область заняла последнее место среди регионов УрФО по приверженности населения здоровому образу жизни.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни опубликовало сегодня, 17 ноября, РИА «Рейтинг».
По данным исследования, Челябинская область набрала по итогам 2024 года 43,2 балла (-0,4 балла к 2023 году). Это худший показатель в УрФО и один из худших в России в целом.
Многолетними лидерами рейтинга остаются регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых строчки заняли Дагестан (96,7 балла), Чечня (91,9) и Ингушетия (86,9).
В пятерку аутсайдеров вошли Камчатский край (28,9), Еврейская автономная область (29,8 балла), Магаданская область (33,3), Хакассия (35,1) и Ненецкий автономный округ (41,8).
Недалеко от пяти худших оказалась Челябинская область: как и год назад, регион занял 78-е место из 85.
Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал опустился с предпоследнего на последнее место. Лидером в УрФО является Тюменская область (64,8 балла, поднялась с 47-го на 42-е место). Далее идут Курганская область (59,3 балла, 59-е место), Ханты-Мансийский автономный округ (58,9 балла, 60-е место), Свердловская область (58,3 баллов, 61-е место) и Ямало-Ненецкий автономный округ (50,1 балла и 72-е место в общероссийском рейтинге по приверженности ЗОЖ).
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»