Южный Урал остается на дне рейтинга ЗОЖ

Челябинская область заняла последнее место среди регионов УрФО по приверженности населения здоровому образу жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни опубликовало сегодня, 17 ноября, РИА «Рейтинг».

По данным исследования, Челябинская область набрала по итогам 2024 года 43,2 балла (-0,4 балла к 2023 году). Это худший показатель в УрФО и один из худших в России в целом.

Многолетними лидерами рейтинга остаются регионы Северного Кавказа. По итогам 2023 года три первых строчки заняли Дагестан (96,7 балла), Чечня (91,9) и Ингушетия (86,9).

В пятерку аутсайдеров вошли Камчатский край (28,9), Еврейская автономная область (29,8 балла), Магаданская область (33,3), Хакассия (35,1) и Ненецкий автономный округ (41,8).

Недалеко от пяти худших оказалась Челябинская область: как и год назад, регион занял 78-е место из 85.

Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал опустился с предпоследнего на последнее место. Лидером в УрФО является Тюменская область (64,8 балла, поднялась с 47-го на 42-е место). Далее идут Курганская область (59,3 балла, 59-е место), Ханты-Мансийский автономный округ (58,9 балла, 60-е место), Свердловская область (58,3 баллов, 61-е место) и Ямало-Ненецкий автономный округ (50,1 балла и 72-е место в общероссийском рейтинге по приверженности ЗОЖ).

Челябинск, Виктор Елисеев

