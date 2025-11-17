Благотоворительный фонд уральских металлургов признали «золотым стандартом» прозрачности НКО

Благотворительной фонд «Металлург» третий год в числе самых прозрачных НКО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», отчетность Благотворительного фонда (БФ) «Металлург» (создатель и основной благотворитель – ПАО «ММК») вновь отметили на Всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов некоммерческих организаций (НКО), который проводится Ассоциацией «Форум Доноров».

Третий год подряд фонд получает присуждаемый на форуме статус «Золотой стандарт».

Основная задача конкурса «Точка отсчета» – повышение доверия к социально ориентированному некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО. Для самих НКО участие в конкурсе – возможность проанализировать свою деятельность и получить «обратную связь» от стейкхолдеров и экспертного сообщества.

В 2025 году в конкурсе приняли участие 387 организаций из 50 регионов России. 341 отчет, соответствующий базовым критериям прозрачности, допустили до экспертизы. Открытость и актуальность работы НКО, сложность решаемых ими задач, отраженных в отчетах, оценивали более 60 независимых экспертов со всей страны. Подведение итогов конкурса прошло в Общественной палате РФ.

БФ «Металлург» реализует более 15 программ для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья; потерявших кормильца, многодетных, воспитывающих детей с ОВЗ и малообеспеченных семей; детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и одаренных детей. Попечительский совет БФ возглавляет председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Челябинск, Виктор Елисеев

