Глава СКР потребовал доложить о расследовании резонансного ДТП с автобусом в Челябинске

В компании перевозчике рассказали о подробностях ДТП с автобусом, врезавшимся в мост в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после резонансного ДТП в Челябинске.

Напомним, авария произошла в субботу, 15 ноября, вечером у развязки на улице Рождественского. Автобус №123 с пассажирами врезался в опору моста. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, на месте работали 8 бригад скорой помощи. Госпитализированы 12 человек, из них 1 ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные стабильны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Между тем, сегодня, 17 ноября, в компании «Третий автобусный парк Челябинска», обслуживающей маршрут, рассказали о некоторых подробностях инцидента. «Перед выходом в рейс водитель прошел медосмотр, с ним все было хорошо. Механики проверяли автомобиль перед выездом из гаража – исправен, – заявили в компании-перевозчике. – Во время рейса водителю стало плохо, в полуобморочном состоянии он увел машину с дороги, но с управлением не справился. Он взял себя в руки и несмотря на раны открыл дверь для пассажиров. Сейчас он находится в больнице, проходит лечение».

Все пассажиры автобуса №123 были застрахованы, заверили представители перевозчика. Люди, которые получили травмы, имеют право на страховые выплаты – для этого им нужно предоставить в отдел убытков «Альфастрахования» на Труда, 156 заявление, справки из ГАИ и от медика. Телефон страховой: 8 (351) 211-43-42.

Челябинск, Виктор Елисеев

