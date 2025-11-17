На Южном Урале сохраняются «температурные качели»

Неделя в Челябинской области будет непривычно теплой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на этой неделе Южный Урал будет находиться в промежуточной зоне между южными антициклонами и северными циклонами. Поэтому ожидается неустойчивая и контрастная погода. Об этом сообщает телеграм-канал Челябинского гидрометцентра.

«На территории области периодически будут идти осадки в различной фазе с гололедными явлениями. Температурные качели в регионе также будут сохраняться. В результате температурный фон ожидается значительно выше средних многолетних значений – температуры обычно в третьей декаде ноября «по-зимнему» низкие», – отмечают синоптики.

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, на крайнем юге и на крайнем западе небольшие осадки ночью в виде мокрого снега, снега, днем в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный и юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов по Цельсию, в низинах до -12, днем 0, +5 градусов.

В среду, 19 ноября, порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура ночью будет подниматься до 3 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

В ночь на четверг температура воздуха вновь опуститься ниже нуля – до 0, -5 градусов. Днем синоптики обещают 0, +5 градусов.

В Челябинске завтра ночью ожидается -4, -6 градусов, днем +1, +3.

В среду ночью будет -1, +1 градус, днем потеплеет до +5, +7 градусов,

В ночь на четверг похолодает до 1-3 градусов ниже нуля. Днем ожидается +1, +3 градуса.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube