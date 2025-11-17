Больше полусотни домов в центре Челябинска на день останутся без воды

Почти 60 домов в центре Челябинска на 13 часов отключат от водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе.

Завтра, 18 ноября, с 09:00 до 22:00 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

улица Молодогвардейская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7;

улица Огневая, 5, 6а, 6б, 20, 22, 24, 26, 26а, 28;

улица Семеноводческая, 4а, 6, 8, 16а, 17а, 18а;

улица Дубовая, 2, 4, 6, 16а, 18а;

улица Капитанская, 10а;

улица Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13;

улица Зерновая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11;

улица Калинов двор, 24, 36;

улица Карусельная, 1;

улица Блюхера, 149а, 153.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

Челябинск

