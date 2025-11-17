В Челябинской области участник СВО потратил 120 тысяч рублей на отсыпку муниципальной дороги

Южноуралец – участник СВО отсыпал дорогу за свои деньги, а теперь не может добиться капитального ремонта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, южноуралец устал ждать, пока местная администрация обратит внимание на критическое состояние дороги по улице Славянская в поселке Петровский Красноармейского района.

Участник СВО потратил 120 тысяч рублей из собственного кармана, чтобы отсыпать дорогу, спасая ее от летней грязи и зимнего бездорожья.

«Летом дорога превращается в непроходимую кашу, где вязнут машины. Зимой ее, по словам жителей, попросту не чистят. Словом, условия, которые создают реальные проблемы для жизни и передвижения», – рассказали общественники.

Решив сиюминутную проблему, южноуралец обратился к властям с просьбой включить улицу Славянская в план капитального ремонта. Однако получил от чиновников отказ: денег на это в местной казне нет.

В администрация заверили, что делают все, что в их силах. И в рамках содержания дорог периодически производится выравнивание дорожного полотна автогрейдером. Впрочем, проблему весенне-осенней буксовки и зимних завалов это не решает, утверждают посельчане.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой побудить администрацию Красноармейского района включить дорогу в план капитального ремонта.

Челябинск

