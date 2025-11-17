Транспортный налог в Челябинской области увеличат вдвое

С 2026 года размер транспортного налога для владельцев легковушек на Южном Урале может вырасти вдвое, для хозяев мотоциклов – в 3-4 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в настоящее время соответствующие поправки внесены на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. Если изменения будут приняты законодателями, налог по новым ставкам жители региона будут оплачивать в 2027 году.

«Корректировка ставок обусловлена необходимостью поддерживать темпы обновления дорожной инфраструктуры», – заявляют чиновники. Она «позволит реализовать дальнейшие планы по ремонту и содержанию дорог во всех муниципалитетах, повысить безопасность и снизить аварийность, а также поддержать развитие общественного транспорта и уличной инфраструктуры».

К тому же, в Челябинской области ставки транспортного налога не пересматривались с 2019 года и остаются одними из самых низких среди крупных регионов России. Например, в Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области ставки значительно выше. Так, для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил в Челябинской области ставка составляет 5,16 рубля за лошадиную силу, в то время как в Башкортостане и Пермском крае – 25 рублей, в Нижегородской области – 22,5 рубля.

Согласно предложению областных властей ставка транспортного налога для владельцев легковых авто мощностью до 100 лошадиных сил вырастет с 5,16 до 10,00 рублей за лошадиную силу. Если мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка увеличится с 13,40 до 27,00 рублей за лошадиную силу.

Владельцам мотоциклов и мотороллеров мощностью до 20 лошадиных сил придется платить вместо 3,08 – 10,00 рублей за лошадиную силу. Если мощность 20-36 лошадиных сил, ставка повысится с 5,16 до 20,00 рублей за лошадиную силу.

С другой стороны, для хозяев грузовых автомобилей (физические лица) старше 10 лет с мощностью до 150 лошадиных сил размер специальной льготы предлагается увеличить с 60% до 80% от базовой ставки. В результате для них ставка транспортного налога вырастет с 24 до 32 рублей за лошадиную силу.

Для владельцев самых мощных легковых автомобилей (свыше 150 лошадиных сил) и мотоциклов (свыше 36 лошадиных сил) ставки транспортного налога останутся прежними, «так как уже установлены на высоком уровне»:для автомобилей мощностью 150-200 лошадиных сил – 50 рублей за 1 лошадиную силу; 200-250 лошадиных сил – 75 рублей; свыше 250 лошадиных сил – 150 рублей.

Для пенсионеров, граждан, имеющих право на пенсию, но еще не оформивших ее, и многодетных семей сохранится льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.

Оплачивать транспортный налог по новым ставкам физические лица будут только в 2027 году, поскольку налог за 2026 год подлежит оплате в 2027 году. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить налог по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.

Челябинск

