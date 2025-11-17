российское информационное агентство 18+

Бенуа Гру уходит из «Трактора»

Главный наставник ХК «Трактор» возвращается домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру сообщил руководству клуба о своей отставке. Об этом сообщили ряд спортивных источников.

В качестве причины расторжения контракта называют семейные обстоятельства. По информации спортивных каналов, канадца пока еще пытаются уговорить остаться, но он непреклонен.

В случае отставки Гру исполнять обязанности главного тренера команды будет еще один канадец – Рафаэль-Пьер Рише

Бенуа Гру возглавил ХК «Трактор» в 2024 году. В Челябинск он прибыл из Канады, где снискал славу одного из признанных авторитетов по работе с молодыми игроками и подготовке кадров для команд НХЛ.

Тренерская карьера канадца началась в 2000-м году. Восемь лет он работал в системе Юниорской лиги Квебека, начав ассистентом в «Шавинигане», а затем возглавив «Халл»/«Гатино». В середине 2000-х он впервые попробовал силы в качестве главного тренера команды Американской хоккейной лиги, возглавив «Рочестер Американс». Однако спустя два сезона вновь вернулся в Юниорскую лигу Квебека, и «Гатино» под его руководством вновь завоевал главный приз Лиги.

Вершиной работы с молодежными коллективами для Гру стал сезон 2014/2015, когда он возглавил сборную Канады U20 и привел ее к первым за шесть лет золотым медалям молодежного чемпионата мира, обыграв в драматичном финале россиян 5:4.

После этого он еще год работал с «Гатино». После этого семь лет канадец работал в системе «Тампы-Бэй».

В Челябинске Бенуа Гру сменил Алексей Заварухина, при котором клуб завоевал бронзовые медали. Под руководством канадского наставника «Трактор» второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. А самого Бенуа Гру включили в число трех номинантов на приз «Лучший тренер КХЛ».

Однако в нынешнем сезоне «Трактор» выступает крайне неровно. После 28 матчей (это почти половина регулярного чемпионата) команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. А вчера, 16 ноября, «черно-белые» крупно проиграли принципиальный матч против екатеринбургского «Автомобилиста» – 1:5.

UPD 16:25 В ХК «Трактор подтвердили отставку главного тренера.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора», – приводит пресс-служба клуба слова Бенуа Гру. – В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим – и морально, и физически.

Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь».

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» будет Рафаэль Рише.

Челябинск, Виктор Елисеев

