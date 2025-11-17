российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 ноября 2025, 17:06 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

За неделю больше 300 челябинцев поймали при парковке на газонах

Власти Челябинска выписали больше 300 штрафов за парковку на газонах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только на прошлой неделе 304 автовладельца оштрафовали за парковку на газонах в Челябинске. Об этом сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.

При этом 281 нарушение зафиксировали в автоматическом режиме, 23 – вручную. В мэрии рассчитывают, что в результате этого в городской бюджет поступит дополнительно 585 тысяч рублей.

Напомним, в конце октября к работе в Челябинске приступили четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ». Автомобили, оснащенные «умной» системой, курсируют по городу и автоматически фиксируют нарушителей, паркующихся на газонах.

Маршруты комплексов чиновники обещали корректировать с учетом обращений горожан. Адреса, где машины оставляют на газонах, челябинцы могут сообщать в управление по контролю за благоустройством города через официальные сообщества: в телеграм-чате или личных сообщениях во ВКонтакте.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,