За неделю больше 300 челябинцев поймали при парковке на газонах

Власти Челябинска выписали больше 300 штрафов за парковку на газонах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , только на прошлой неделе 304 автовладельца оштрафовали за парковку на газонах в Челябинске. Об этом сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев.

При этом 281 нарушение зафиксировали в автоматическом режиме, 23 – вручную. В мэрии рассчитывают, что в результате этого в городской бюджет поступит дополнительно 585 тысяч рублей.

Напомним, в конце октября к работе в Челябинске приступили четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ». Автомобили, оснащенные «умной» системой, курсируют по городу и автоматически фиксируют нарушителей, паркующихся на газонах.

Маршруты комплексов чиновники обещали корректировать с учетом обращений горожан. Адреса, где машины оставляют на газонах, челябинцы могут сообщать в управление по контролю за благоустройством города через официальные сообщества: в телеграм-чате или личных сообщениях во ВКонтакте.

Челябинск

